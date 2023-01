Via Tenente Ottaviano a Ibla? Scambiata per un orinatoio all’aperto!

Una via che sorge nel cuore di Ibla e che da qualche tempo fa i conti con una totale mancanza di attenzione dal punto di vista ambientale. Si tratta di via Tenente Ottaviano.

Qualche cittadino incivile, che ha scambiato la strada per una sorta di orinatoio all’aperto, fa passeggiare lungo il sito i propri cani e non raccoglie le deiezioni animali contribuendo a sporcare la zona. Infatti, il guano dei colombi e la presenza di muschio rende l’intera area un ricettacolo di sporcizia come testimoniato dalle denunce di tante persone che, invece, si attengono alle regole del vivere civile.

La denuncia arriva dalla consigliera comunale del M5S Zaara Federico che chiede all’amministrazione di procedere alla sanificazione dell’intera zona per risolvere il problema, almeno temporaneamente.