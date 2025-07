Via l’ultima sabbia dragata nei giorni scorsi dal porticciolo di Donnalucata

Sarà un’oretta o poco più di lavoro. Questa la previsione, per stamani, del lavoro di rimozione della sabbia depositata ai margini dello scalo di alaggio del porticciolo di Donnalucata dopo la revisione dei fondali che si è resa necessaria per garantire il “pescaggio” alle imbarcazione in movimento nell’infrastruttura che da anni era rimasta insabbiata. Dopo il primo intervento di dragaggio si è reso necessario, ad una verifica dei fondali, un secondo intervento all’imbocco del porticciolo per arrivare alla profondità di tre metri e permettere alle imbarcazione la movimentazione all’interno dello scalo.

La sabbia, come nel caso precedente, andrà ad essere scaricata in terreni agricoli del territorio. Lunedì della prossima settimana sono attese le prove batimetriche da parte dei funzionari dell’Assessorato regionale territorio ed ambiente. Dalla verifica della profondità e dal via libera dei tecnici, si procederà all’installazione delle basole di pietra nel vecchio braccio del molo al fine di ripristinare la “passeggiata” che era pericolosa per alcuni tratti dissestati. Ad intervenire in questo secondo step saranno ancora una volta i mezzi di una ditta di movimentazione terra con sede a Scicli che garantiranno in poche ore la pulizia dei luoghi ed il trasferimento della sabbia.

© Riproduzione riservata