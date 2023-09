Via Bufalino chiusa al traffico da 70 giorni. Protestano i consiglieri Salvo Liuzzo e Cristina Betta

Dallo scorso 19 luglio via Bufalino, la strada parallela alla via Leonardo Sciascia, in direzione di Chiaramonte, è chiusa al traffico. Nella strada, che collega un’ampia zona della città in direzione del mercato ortofrutticolo, dell’Ostello del Camion e della sede del cantiere della ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti, sono in corso dei lavori di messa in sicurezza delle griglie di smaltimento delle acque reflue. Dopo due mesi e mezzo i lavori non sono conclusi e i due consiglieri di “Coraggio Comiso”, Salvo Liuzzo e Cristina Betta, lamentano i ritardi dell’amministrazione comunale.

“Le strade adiacenti, da percorrere per evitare il blocco – spiegano i due esponenti dell’opposizione – sono totalmente impraticabili. Su quella strada insistono decine di importanti imprese, il mercato ortofrutticolo, grossissime aziende di logistica e trasporti. Pare che i lavori, dopo due mesi e mezzo, si stiano avviando alla conclusione. Abbiamo constatato personalmente. Ma ancora vanno montate le griglie, dopo i lavori di carpenteria”.

Liuzzo e Betta: “Amministrazione incapace di risolvere i problemi”

Liuzzo e Betta ritengono questa vicenda “esemplificativa dell’incapacità dell’amministrazione di risolvere i problemi. Una circostanza assolutamente penalizzante per tutti coloro che dovrebbero fruire della strada in questione, una circostanza inaccettabile” E intanto – ricordano – i cittadini di Comiso stanno facendo i conti con l’aumento delle tasse, a partire dalla Tari, senza dimenticare il servizio di refezione scolastica e il trasporto scuolabus. Una scelta definita pesantissima.

L’amministrazione: lavori già completati

Dal comune fanno sapere che i lavori in via Gesualdo Bufalino sono già conclusi e che la riapertura e la riconsegna dell’arteria alla città avverrà nelle prossime ore.