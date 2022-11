Verso una sessualità responsabile: un convegno organizzato da Arcigay e Asp Ragusa

Con grande orgoglio Arcigay Ragusa, in sinergia con l’Asp 7 Ragusa – Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa – è lieta di invitarvi al Convegno Medico Scentifico “Malattie Sessualmente Trasmissibili: Verso una sessualità responsabile”, che si terrà a Ragusa, presso il C.C.C., mercoledì 30 Novembre alle ore 18.00.

Per celebrare la “Giornata mondiale contro l’AIDS” Arcigay Ragusa e ASP 7 Ragusa promuovono un convegno per sensibilizzare le cittadine ed i cittadini sul tema dell’HIV e su tutte le ITS (Infezioni Trasmissibili Sessualmente) e MTS (Malattie Trasmissibili Sessualmente), ancora diffuse e presenti, e invitare tutte le persone, specialmente quelle che abbiano avuto comportamenti potenzialmente a rischio, ad effettuare i dovuti controlli.

Un convegno che vuole promuovere l’informazione e la prevenzione, per contrastare la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, spiegando la loro modalità di contagio, i sintomi e le misure di prevenzione che si devono adottare.

Il convegno è in collaborazione con il “Progetto Lambda” e “Informa Giovani del Comune di Ragusa”, e gode del patrocinio dei comuni di: Ragusa, Vittoria, Modica, Comiso, Scicli, Santa Croce Camerina, Ispica, Pozzallo e Monterosso Almo.

I relatori del Convegno saranno il Dott. Antonio Davì, direttore UOC Malattie Infettive di Modica e la Dottoressa Daniela Bocchieri, Responsabile U.O. Educazione e Promozione della Salute ASP Ragusa.

Interverranno inoltre:

Avv. Peppe Cassì Sindaco di Ragusa

rappresentanti dei Comuni patrocinanti

Dott. Raffaele Elia Direttore Sanitario ASP Ragusa

Andrea Ragusa Presidente Arcigay Ragusa

Dott.ssa Elvira Adamo Responsabile “Progetto Lambda”

Dott. Simone Di Grandi, Delegato Politiche Giovanili Comune di Ragusa.

Modera il Convegno la dott.ssa Luciana Licitra, Pressh24.

L’appuntamento è mercoledì 30 novembre 2022 – ore 18:00, presso l’Auditorium “Centro Commerciale Culturale” Via G. MATTEOTTI 61, 97100 Ragusa.

Ingresso libero.