Modica Alta, due giorni di festa per Santa Teresa tra corteo storico, musica e fraternità

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Piazza Santa Teresa, a Modica Alta, si è animata con due giornate di festa all’insegna della gioia, della condivisione e della fraternità, in occasione dei festeggiamenti dedicati a Santa Teresa d’Avila.

Un’iniziativa che ha saputo coinvolgere la comunità, offrendo momenti di spensieratezza e incontro e trasformando la piazza in un luogo di aggregazione, capace di unire tradizione, intrattenimento e vita parrocchiale. Tra gli appuntamenti più suggestivi, il corteo storico curato dal Corteo Storico Città di Avola, che ha portato in piazza le atmosfere della nobiltà siciliana dell’Ottocento, con figuranti in eleganti abiti d’epoca e valzer gattopardeschi. Uno spettacolo che ha richiamato l’attenzione dei presenti, regalando alla manifestazione un tocco di fascino e rievocazione storica.

Spazio anche alla convivialità con gli appuntamenti gastronomici “Pane, ricotta e…” e “Pane, salsiccia e…”, accompagnati dall’animazione musicale, occasioni per condividere sapori e momenti di allegria. Il programma ha previsto inoltre la Fiera del Dolce e la celebrazione della Santa Messa animata dai ragazzi del catechismo, sottolineando il legame tra la dimensione festosa e quella spirituale che caratterizza la ricorrenza.

Al termine delle due giornate, la comunità parrocchiale di San Teodoro ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa, a quanti hanno partecipato e, in modo particolare, ai volontari che hanno donato tempo ed energie per contribuire alla riuscita della festa. La loro disponibilità e collaborazione hanno permesso di creare un’atmosfera familiare e accogliente, nella quale ciascuno ha potuto sentirsi parte di una comunità viva. Perché la festa non rappresenta soltanto un momento di svago per il quartiere, ma anche un’occasione preziosa per incontrarsi, rafforzare i legami e riscoprire il valore dello stare insieme.

E mentre si conclude il programma di iniziative in piazza, l’attenzione si sposta adesso verso il prossimo appuntamento religioso: la festa liturgica di Santa Teresa d’Avila, che ricorre il 15 ottobre. La comunità è invitata a partecipare ai momenti di preghiera e alle celebrazioni eucaristiche in programma oggi, mercoledì e giovedì alle ore 19, presiedute dal reverendo sacerdote Paolo Catinello. Due giornate di festa che lasciano in eredità sorrisi, ricordi e il desiderio di continuare a camminare insieme, custodendo quei valori di fede, fraternità e accoglienza che rendono viva la comunità di Modica Alta.

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