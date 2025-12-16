Verde pubblico a Ragusa, più trasparenza: online i report quindicinali con foto degli interventi

Una gestione più trasparente, accessibile e condivisa del verde pubblico. È questo l’obiettivo del nuovo servizio annunciato dall’assessore comunale al Verde Pubblico, Giovanni Iacono, che introduce un sistema potenziato di informazione sulle attività svolte quotidianamente dall’Ufficio Verde Pubblico nel territorio comunale di Ragusa.

L’iniziativa consentirà ai cittadini di consultare relazioni quindicinali dettagliate, complete di documentazione fotografica, sugli interventi effettuati su ville, giardini, aree verdi, scuole, impianti sportivi e sul parco del Castello di Donnafugata. Un patrimonio arboreo vastissimo quello del Comune di Ragusa, che si estende su 443 chilometri quadrati, l’undicesimo territorio comunale più grande d’Italia.

«La gestione della manutenzione del verde pubblico è un’attività quotidiana e complessa – spiega l’assessore Iacono – che viene svolta nel rispetto delle regole di impianto, manutenzione e potatura previste dal Regolamento del patrimonio arboreo e del verde, approvato dal Consiglio comunale nel 2020. Gli interventi sono pianificati in modo attento, tenendo conto delle priorità, dei cicli naturali di crescita delle piante e delle condizioni atmosferiche».

Il nuovo servizio di trasparenza rappresenta un’evoluzione di un’esperienza già avviata in passato, ma oggi resa più strutturata e approfondita. Nel nuovo portale istituzionale del Comune di Ragusa verranno pubblicate due relazioni al mese, redatte dall’agronomo dottor Salvatore Licitra e dal responsabile del servizio, il geometra Russo. Ogni documento, in formato PDF, illustrerà giorno per giorno gli interventi eseguiti, accompagnati da rilievi fotografici.

«È fondamentale che i cittadini sappiano dove interveniamo, come e con quali modalità – conclude Iacono – non solo per garantire la massima trasparenza amministrativa, ma anche per aumentare la consapevolezza del lavoro svolto e della complessità che comporta la cura del verde urbano».

Le relazioni quindicinali sono già consultabili sul sito ufficiale del Comune di Ragusa, nella sezione dedicata al Verde Pubblico.

