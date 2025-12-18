Vera Martinez protagonista su Raiuno a “L’eredità”: la campionessa esce dopo due puntate

Due puntate che hanno lasciato il segno. Vera Martinez, giovane donna di Scoglitti, protagonista nelle puntate del 16 e 17 dicembre de “L’Eredità”, il game show di Rai Uno, in fascia preserale, in cui sette concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione. Il programma si basa su numerose domande che premiano la cultura generale dei concorrenti e il loro intuito, la capacità di rispondere con tempestività e precisione. La fase finale del gioco è l’ormai nota “Ghigliottina”, che conclude la serata.

Vera ha vinto la puntata del 16 dicembre, laureandosi campionessa. Nella puntata del 17 dicembre, dopo una prova ben condotta, è stata eliminata nella sfida diretta contro la new entry Matilde.

Il ritorno a Scoglitti è stato molto bello per la giovane di Scoglitti, applaudita dagli amici e da quanti la conoscono, oltre che dai genitori, Antonella e Gianni, dal fratello Gianluca, dai nonni Gianna e Salvatore. “Avevo sempre sognato di partecipare a questa trasmissione – racconta vera – ed essere lì è stata un’esperienza fantastica. Ho trovato un gruppo di concorrenti fantastici, dietro le quinte eravamo un gruppo di amici, anche se sapevamo che da lì a poco ci saremmo sfidati. E siamo entrati in studio sereni, tranquilli, divertendoci a giocare com’è giusto che sia”.

Cosa ti ha lasciato questa esperienza?

“Partecipare a “L’Eredità” era un sogno che avevo da bambina, un sogno che ora si è realizzato. Ho giocato due puntate, ho vinto la prima, sono stata eliminata nella seconda. Ma è stata un’esperienza fantastica. Mi ha dato la carica, mi ha dato tanta fiducia in me stessa”.

Tantissimi hanno seguito la puntata, anche dagli Stati Uniti dove vivono tanti parenti della famiglia Martinez – Iaquez. “Hanno visto su facebook l’articolo di Ragusa Oggi che parlava di me – continua Vera – così tanti si sono collegati via internet e hanno seguito la puntata. E ora mi sono arrivati tanti messaggi, telefonate. Mi hanno seguita in tanti”.

Vera è torna nella sua Scoglitti, la cittadina rivierasca centro della movida estiva dei vittoriesi che d’inverno di trasforma in un tranquillo borgo sul mare. Ed è tornata al suo lavoro, in un negozio di articoli sportivi. “Tanti mi riconoscono e mi chiedono”.

L’avventura continua. Anche dopo la fine delle due puntate.

