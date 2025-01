Ventenne sorpreso dentro una casa a Ispica: “pioveva e avevo freddo”. Era stato già denunciato per furto in abitazione

Prima viene sorpreso dai carabinieri di Ispica e denunciato a piede libero per un furto in abitazione. A distanza di pochissimo tempo viene preso all’interno di una abitazione; gli viene contestata la violazione di domicilio. Ieri mattina il processo per direttissima. Lui è un ventenne di origine tunisina senza fissa dimora.

Davanti al giudice, il ragazzo, incensurato, assistito dall’avvocato Italo Alia, ha detto che aveva solo cercato un riparo, pioveva e faceva freddo. Il legale del giovane ha chiesto venisse riqualificato il reato in occupazione abusiva e che al giovane non venisse applicata alcuna misura. Il pm ha chiesto la custodia in carcere. Il giudice ha convalidato l’arresto ma ha eccepito che la querela sia stata fatta dal fratello del proprietario e non dal proprietario effettivo della casa. Il giovane è stato scarcerato e il processo aggiornato al 16 aprile.

© Riproduzione riservata