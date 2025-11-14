Importante traguardo per la sanità iblea: il dottor Antonio Lucenti, in servizio presso l’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’ASP di Ragusa, è stato eletto Coordinatore del Direttivo Regionale dell’AIOM Sicilia (Associazione Italiana di Oncologia Medica).La nomina è stata ufficializzata l’8 novembre, nell’ambito del Congresso Annuale Nazionale AIOM, che si è svolto a Roma dal 7 […]
Vendesi: nel condominio di via dei Miracoli a Scicli l’anziano “disturbatore” va via
14 Nov 2025 10:29
L’anziano pensionato, 86 anni, ha deciso di fermarsi e lasciarsi dietro quelle forme di disturbo della quiete condominiale e del quartiere in cui insiste via dei Miracoli. Mesi di disagi per musica a tutto volume e fracassi in casa con porte sbattute e colpi violenti ai muri avevano messo in ginocchio i residenti del condominio di via dei Miracoli e delle palazzine tutt’intorno. Nessuno è riuscito, nel tempo, a fare desistere l’anziano fracassone. Da giorni tutto è cambiato: è tornata la quiete nel palazzo e le famiglie che lo abitano possono respirare un’aria nuova.
Il pressing mediatico degli ultimi dieci giorni, con interviste e servizi a tutto campo di emittenti locali e tv a carattere nazionale, avrà sicuramente influito sulla decisione di lasciar perdere, di mettere fine a quelle performance che avevano cambiato la vita ai residenti. Il pensionato ha deciso di lasciare l’appartamento e di vendere allontanandosi da un quartiere che ha patito non pochi disagi negli ultimi mesi. La quiete meritata è tornata nel palazzo, un palazzo di famiglie perbene che erano diventate ostaggio di tutte quelle azioni volontarie di disturbo che l’anziano ideava, pensava e metteva in atto.
