Vela: prima prova del Trofeo Optimist, buoni risultati del CvK

Siracusa ha fatto da cornice, sabato e domenica scorsi, alla prima prova del Trofeo del Comitato classe Optimist per la Settima zona della Federazione italiana vela. Ospitata dal Circolo velico Ribellino del capoluogo aretuseo, la regata avrebbe dovuto tenersi su due giornate. Le condizioni ottimali di sabato hanno consentito di effettuare tutte le prove previste e i piccoli atleti del Circolo velico Kaucana, guidati dal coach Peppe Terrana, hanno ben difeso i colori del sodalizio di appartenenza, facendo sperare in una onorevolissima chiusura della regata. Domenica non è bastato anticipare l’ora di partenza per mettere le barche in acqua; le condizioni proibitive del moto ondoso hanno determinato la conclusione della gara, che ha riservato grandi soddisfazioni proprio al Cvk.



Per la divisione B (categoria Cadetti 2013-2014), primo posto per Gioele Infantino del Cvk ma anche la piccola Annamaria Galofaro ha chiuso con un meritatissimo quinto posto assoluto e secondo posto femminile. Anche la divisione A (categoria Juniores, 2008-2012) ha fatto registrare risultati soddisfacenti: ottima prova di Andrea Bellio, classe 2009, e di Alessandro Battaglia esordiente nella categoria e capace di stare dietro ai veterani. Grande spirito di squadra ha animato la prestazione di tutti gli atleti; meritano una menzione Bruna Miccichè, Ettore Bufardeci, Alessandro Salvo e Nicola Prestana che, con il coraggio che li contraddistingue sempre, si sono fatti onore nella loro categoria.



Occorre aggiungere che sempre più spesso il Cvk si trova a contendere con esito favorevole trofei e medaglie ai circoli velici più antichi e prestigiosi della Sicilia, segnale chiaro di un sodalizio in crescita che, credendo nei giovanissimi, investe tempo ed energia per la promozione e lo sviluppo degli sport velici.