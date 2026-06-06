Vasto incendio lambisce Comiso

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di Francesca Cabibbo – Un incendio di vaste proporzioni si e sviluppato nel pomeriggio di oggi a Comiso in contrada Frategianni, in periferia dell’abitato, in direzione di Santa Croce Camerina. Le fiamme hanno interessato un appezzamento di terreno coperto da sterpaglie. Un altro incendio, con modalità analoghe, si era sviluppato anche lo scorso anno. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e impedire che si propagassero ai terreni circostanti e alle abitazioni poco distanti. Ricerca fotografica di Franco Assenza



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