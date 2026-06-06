L’estate non è ancora entrata nel vivo, ma l’ASP di Ragusa ha già acceso i motori della prevenzione. Questa mattina, in piazza Igea, è stato presentato il Piano aziendale per la prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore sulla salute, uno strumento operativo destinato a tutelare soprattutto le categorie più vulnerabili durante i mesi […]
Vasto incendio lambisce Comiso
06 Giu 2026 20:53
di Francesca Cabibbo – Un incendio di vaste proporzioni si e sviluppato nel pomeriggio di oggi a Comiso in contrada Frategianni, in periferia dell’abitato, in direzione di Santa Croce Camerina. Le fiamme hanno interessato un appezzamento di terreno coperto da sterpaglie. Un altro incendio, con modalità analoghe, si era sviluppato anche lo scorso anno. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e impedire che si propagassero ai terreni circostanti e alle abitazioni poco distanti. Ricerca fotografica di Franco Assenza
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