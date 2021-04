Varchi elettronici e ZTL a Ibla, ma i commercianti non ci stanno - Ragusa Oggi

Varchi elettronici e ZTL a Ibla, ma i commercianti non ci stanno

Condividi su:

Sta suscitando una certa polemica a Ragusa l’idea di istituire i varchi elettronici e la ZTL a Ragusa Ibla. La notizia è arrivata ieri: in seguito ad una delibera di giunta del 27 dicembre 2020, in cui era stata presa la decisione di dotare ibla dei varchi elettronici ieri, con un’altra determina, è stato affidato l’incarico di esecuzione dei lavori alla ditta CAT S.r.l., per una spesa totale di 125.905,26 euro.

Ma la decisione sta suscitanto polemiche, soprattutto fra i commercianti. Stamani, il capogruppo del PD in consiglio comunale, Mario Chiavola, ha parlato di una decisione sbagliata presa in questo periodo di pandemia.

Hanno espresso il proprio parere negativo anche Giuseppe Lizzio, del negozio “L’isola nell’isola” e Santi Tiralosi di “Siculamente Ibla”

Lizzio, non esita a parlare di “colpo di grazia” e nello specifico: “Alla fine è arrivato il colpo di grazia, la mazzata definitiva per le oltre cento attività commerciali e imprenditoriali che hanno creduto e fatto ingenti investimenti a Ibla.

Come può pensare questa a dir poco deludente Amministrazione Comunale, che per l’ennesima volta dimostra di essere al di fuori della realtà, di blindare Ibla quest’anno, soprattutto dopo otto mesi di fermo assoluto delle attività a causa della gravissima crisi del turismo a tutti nota meno, evidentemente, che al Sindaco.

Se la Giunta comunale ha deciso di fare fallire o chiudere decine di attività, abbia il coraggio di dircelo subito, sapremo come comportarci e in particolare sapremo chi ringraziare.

Il provvedimento preso, è a dir poco assurdo e illogico, con l’aggravante che non si è prima risolta, a monte, la questione dei parcheggi (parcheggio multipiano in testa) ma anzi si è aggravata proprio quella situazione con una cervellotica segnaletica stradale.

L’accesso video sorvegliato a Ragusa Ibla , doveva essere e deve essere l’ultimo atto di un percorso logico e non il primo.

Ma d’altronde cercare la ragionevolezza, la logica negi atti e nei comportamenti dell’amministrazione comunale è veramente tempo perso.

Mi auguro che chi di dovere, faccia si che si possa almeno giungere a una sospensione, per l’anno in corso, di questo scandaloso provvedimento che mette a repentaglio decine e decine di famiglie”.

Di opinione molto simile anche Santi Tiralosi: “Proprio quello che ci serviva in questo periodo tempismo eccezzionale ringraziamo Amministrazione! Per chi ancora non l’avesse capito a Ibla da 8 mesi facciamo la fame!”.

La preoccupazione principale è che la ZTL del centro storico scoraggi l’eventuale arrivo di turisti e visitatori che in questo momento sarebbero linfa vitale per l’economia della città barocca.