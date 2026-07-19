Valzer di sacerdoti nella Diocesi di Noto. A firmare il decreto di nomina negli avvicendamenti pastorali il vescovo Salvatore Rumeo

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Un movimento di sacerdoti che lo stesso presule netino annuncia come la conseguenza di un confronto con i presbiteri della sua diocesi. Le nuove nomine saranno esecutive a partire dal 1° settembre. Sono accompagnate da una lettera con la quale Rumeo spiega il percorso che ha portato ai movimenti di oggi. “In questi mesi ho ascoltato molti presbiteri per raccogliere suggerimenti, riservati e personali, circa chi interpellare per le diverse nomine pastorali. Ringrazio tutti di vero cuore per questo intenso esercizio di discernimento comunitario – ha scritto il vescovo netino – gli avvicendamenti mirano a stimolare la collaborazione e offrire ai presbiteri nuove prospettive per una rinnovata creatività pastorale. Ringrazio i sacerdoti che si sono resi disponibili con generosità a vivere in altre comunità il loro ministero sacerdotale, i confratelli che con il loro ‘sì’ hanno accolto l’invito del Signore a percorrere, sostenuti dalla fede evangelica, ‘strade nuove’ lasciandosi avvincere dal soffio dello Spirito Santo”.

I movimenti dei prebiteri nell’ambito della Diocesi di Noto.

Sac. Antonello Abbate Cappellano presso l’Ospedale “N. Baglieri” di Modica (mantiene l’incarico di Parroco della Chiesa Sacra Famiglia a Cozzo Rose (Rosolini) e Rettore della Chiesa San Domenico a Modica;

Sac. Alessandro Blandino Parroco della Chiesa Cuore Immacolato di Maria a Rosolini;

Sac. Sebastiano Boccaccio Vicario foraneo di Rosolini;

Sac. Giuseppe Canonico Parroco della Chiesa SS. Crocifisso a Noto (mantiene l’incarico di Direttore dell’Ufficio di Pastorale scolastica e universitaria e Cerimoniere episcopale);

Sac. Salvatore Cerruto Cappellano del Monastero delle Benedettine del SS. Sacramento di Modica e Coordinatore pastorale del “Centro di Spiritualità Salesiana Nino Baglieri”;

Sac. Jan Stanislav Krizan Parroco della Chiesa Santa Maria Scala del Paradiso a Noto (mantiene l’incarico di Direttore spirituale del Seminario Vescovile);

Sac. Davide Lutri Parroco della Chiesa Cuore Immacolato di Maria a Cava d’Aliga (Scicli) (mantiene l’incarico di Parroco della Chiesa SS. Salvatore a Jungi (Scicli);

Sac. Luigi Maltese Cappellano presso gli Ospedali “G. Di Maria” di Avola e “R. Trigona” di Noto. (mantiene l’incarico di Co-parroco a Sant’Isidoro Agricola in Noto (Testa dell’Acqua) e Vicario Parrocchiale di Santa Venera ad Avola;

Sac. Giuseppe Minardo Collaboratore presso la Parrocchia Sacro Cuore di Modica (mantiene l’incarico di Parroco della Chiesa San Giuseppe a Modica (C. da Zappulla) e della Chiesa Maria SS. Assunta a Marina di Modica – Rettore della Chiesa di S. Rita in Contrada Camardemi);

Sac. Giorgio Parisi Amministratore parrocchiale della Chiesa parrocchiale San Gaetano a Portopalo di Capo Passero (mantiene l’incarico di Parroco della Chiesa Madre SS. Crocifisso a Pachino);

Sac. Franco Paternò Cappellano festivo del Monastero delle Visitandine di Rosolini (mantiene l’incarico di Parroco di Sant’Andrea a Noto);

Sac. Andrea Pitrolo Sacerdote studente e Vice direttore dell’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica;

Sac. Alessandro Spatola Parroco della Chiesa Santa Caterina da Siena a Rosolini.

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