La Lega Navale Italiana unisce la Sicilia: a Marina di Ragusa l’incontro tra i rappresentanti della Sicilia Orientale e della Sicilia Occidentale per salutare la nascita della nuova Delegazione

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Marina di Ragusa – Un incontro ricco di significato istituzionale e umano ha celebrato la recente costituzione della Delegazione della Lega Navale Italiana di Marina di Ragusa, istituita dal Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Navale Italiana con deliberazione del 7 luglio 2026.

Presso il porto turistico di Marina di Ragusa, il Presidente della neocostituita Delegazione, dott. Guido Pelliccia, ha accolto la dott.ssa Daniela Gemelli, Delegato Regionale della Lega Navale Italiana per la Sicilia Occidentale, giunta a bordo di una splendida imbarcazione a vela per portare personalmente il saluto della Lega Navale Italiana e dare il benvenuto alla nuova Delegazione.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre raggiunto telefonicamente il Delegato Regionale della Lega Navale Italiana per la Sicilia Orientale, Contrammiraglio (r) Agatino Catania, che ha voluto condividere questo importante momento istituzionale rivolgendo il proprio saluto alla dott.ssa Daniela Gemelli e al Presidente Guido Pelliccia.

L’Ammiraglio Catania ha evidenziato come la nascita della Delegazione di Marina di Ragusa rappresenti un importante traguardo per la Lega Navale Italiana in Sicilia, sottolineando che l’incontro tra i rappresentanti della Sicilia Orientale e della Sicilia Occidentale testimonia la volontà della Lega Navale Italiana di rafforzare sempre più il legame tra le diverse realtà territoriali dell’Isola, unite dagli stessi valori, dalla passione per il mare e dall’impegno nella diffusione della cultura marinara.

Un messaggio condiviso anche dalla dott.ssa Gemelli, che ha espresso il proprio apprezzamento per il percorso che ha portato alla nascita della nuova Delegazione e per l’entusiasmo dimostrato dal gruppo promotore, augurando buon lavoro ai futuri soci e assicurando la piena disponibilità della Lega Navale Italiana a collaborare per la crescita delle attività sul territorio.

L’incontro ha assunto così un forte valore simbolico: la Sicilia Orientale e la Sicilia Occidentale unite dall’amore per il mare, dalla passione per la vela e dai valori che da oltre centovent’anni ispirano l’azione della Lega Navale Italiana.

«La nascita della Delegazione di Marina di Ragusa rappresenta un’opportunità importante non soltanto per la nostra città, ma per tutto il territorio ibleo» – afferma il Presidente Pelliccia – «Il nostro obiettivo è creare una Delegazione aperta, inclusiva e dinamica, capace di coinvolgere giovani, famiglie, scuole, diportisti e tutti coloro che condividono la passione per il mare. Vogliamo promuovere la cultura marinara, la vela, il rispetto dell’ambiente e la sicurezza della navigazione, collaborando con tutte le realtà associative del territorio, perché siamo convinti che solo facendo rete si possano ottenere risultati importanti.»

La Lega Navale Italiana, Ente Pubblico non economico a base associativa, promuove la cultura del mare, la pratica della vela e degli sport nautici, la formazione dei giovani, l’educazione marinaresca, la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e costiero e l’inclusione sociale attraverso il mare.

La nuova Delegazione di Marina di Ragusa nasce proprio con questa missione: diventare un punto di riferimento per l’intero territorio, organizzando corsi di vela, attività di navigazione costiera e d’altura, iniziative culturali, eventi divulgativi, progetti rivolti ai giovani, attività di educazione ambientale e collaborazioni con le scuole, le istituzioni e le associazioni nautiche locali.

Per avviare ufficialmente il percorso associativo è stato organizzato un primo incontro aperto a tutta la cittadinanza, che si terrà:

📅 Lunedì 20 luglio 2026

🕕 dalle ore 18.00 alle ore 20.00

📍 presso il Circolo Velico Kaukana

Corso Oceano Indiano

Durante l’incontro saranno presentate la Lega Navale Italiana, le finalità della nuova Delegazione, le attività previste e le modalità di adesione.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini della provincia di Ragusa che desiderano vivere il mare non solo come passione, ma anche come occasione di crescita personale, formazione, sport, volontariato e servizio alla collettività.

Entrare a far parte della Lega Navale Italiana significa contribuire alla costruzione di una comunità fondata sui valori della solidarietà, della cultura marinara, del rispetto dell’ambiente e della promozione della vela come strumento educativo e di inclusione sociale.

Il mare appartiene a tutti. La nuova Delegazione della Lega Navale Italiana di Marina di Ragusa nasce per essere la casa di tutti coloro che vogliono viverlo, proteggerlo e trasmetterne i valori alle future generazioni.

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