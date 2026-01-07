“Valorizzare Ragusa e le sue risorse: sarò prefetto con la collaborazione di tutti”. Il primo giorno di Tania Giallongo

Tania Giallongo è il nuovo prefetto di Ragusa. Prefetto di nuova nomina, arriva a Ragusa, dopo una lunga esperienza maturata nel servizio in varie Prefetture e, di recente, al ministero dell’Interno.

Questa mattina, Tania Giallongo ha incontrato i dirigenti della Prefettura. Poi ha ricevuto il sindaco di Ragusa Peppe Cassì e la presidente del Libero Consorzio di Ragusa, Maria Rita Schembari. Infine, l’incontro con i giornalisti, con i quali si è presentata ufficialmente nel suo nuovo territorio.

«Sono lieta di tornare in Sicilia e di poter lavorare per la Sicilia e soprattutto per Ragusa – ha detto nil Prefetto Giallongo – perché è una terra non solo ricca di bellezze artistiche e architettoniche, ma anche uan comunità particolarmente viva. È stato un incontro importante, con il sindaco e la presidente abbiamo affrontato alcuni dei temi che riguardano questo territorio, Ho visto degli amministratori attenti e competenti. Sono convinta che potrò svolgere bene il mio lavoro solo con la collaborazione di tanti, nessuno escluso, degli amministratori così come delle forze di Polizia e di tutte le realtà sociali e di volontariato. Il mio compito, come prefetto, è quello di essere particolarmente presente per cercare di valorizzare le risorse già importanti che questa provincia ha. Cercherò di lavorare tanto insieme a voi, che siete esperti della comunicazione. Ho incontrato anche i miei dirigenti e ho trovato delle persone veramente votate al lavoro. Sono convinta di avere veramente una buona squadra. Il resto verrà dopo, con l’impegno, con l’ascolto, con la predisposizione alla mediazione su tutte le difficoltà che potremo incontrare».

Sollecitata sui temi dell’ordine pubblico, soprattutto a Vittoria, Giallongo ha assicurato di voler dedicare la sua attenzione a Vittoria e a tutti i comuni per affrontare le emergenze che il territorio pone.

Originaria della provincia di Siracusa, conosce bene anche la provincia di Ragusa e nel biennio 2015 – 2016 è stata coordinatrice della commissione straordinaria al comune di Scicli, dopo il controverso scioglimento per infiltrazioni mafiose. Ha iniziato la sua carriera nella prefettura di Novara, per poi arrivare in Sicilia rispettivamente nelle prefetture di Siracusa e poi Enna, dove ha ricoperto il ruolo di viceprefetto vicario e responsabile dell’Osservatorio per la violenza di genere. Nel 2015 è stata presidente della commissione di indagine presso il comune di Troina per l’Azienda speciale silvo-pastorale. Dopo aver guidato la commissione straordinaria del comune di Scicli, ha guidato anche l’organismo incaricato di reggere il comune di Trecastagni, anch’esso sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2018. Ha ricoperto analogo ruolo anche nel comune di Nettuno. Ha guidato anche l’organismo straordinario di liquidazione dopo la dichiarazione di dissesto al comune di Taormina.

Negli ultimi anni ha lavorato al Ministero dell’Interno, dove si è occupata di relazioni sindacali e ha lavorato nel Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile. «Ho avuto la fortuna di lavorare con prefetti di grande valore, come Lamberto Gianni e altri – ha detto Giallongo – abbiamo gestito momenti importanti, quale il Giubileo a Roma, la morte del papa e il suo funerale, l’elezione e l’insediamento del nuovo Papa».

L’ex prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, è stato trasferito a Frosinone.

© Riproduzione riservata