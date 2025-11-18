Valentina Raffa porta il suo giallo a Milano: svelati i retroscena di “Assurdo ma vero”

Il thriller paranormal siciliano “Assurdo ma vero” di Valentina Raffa è stato protagonista al Long Song Books&Cafè di Milano nell’ambito del Bookcity, uno degli appuntamenti culturali più attesi del panorama nazionale. L’evento, dal titolo “Come nasce una storia. Dialogo tra autori”, ha visto la scrittrice confrontarsi con altri autori della casa editrice Bookabook, guidati dalla moderatrice Alice Faravelli, editor della casa editrice.

La serata ha offerto un’occasione unica per approfondire la genesi del romanzo, esplorando curiosità, ispirazioni e dinamiche creative che hanno portato alla nascita della storia. Un incontro vissuto con entusiasmo da Valentina Raffa, che ha raccontato la particolare dimensione in cui avviene il suo processo creativo.

«Vedere il fervore culturale di Milano e farne parte è stata un’esperienza molto bella – ha dichiarato la Raffa –. Parlare del mio libro da un punto di vista diverso, svelando aspetti legati alla stesura, è stato emozionante. Anche il prossimo libro, già in lavorazione, è stato scritto di notte. Dopo una breve pausa, tornerò con nuovi progetti per portare in giro le investigazioni di Angel Messina».

Il romanzo: mistero, cronaca e paranormale

“Assurdo ma vero” intreccia due vicende di cronaca distanti vent’anni, unite da un filo invisibile che spetta alla giornalista Angel Messina ricostruire. La protagonista, infatti, viene contattata dall’aldilà dalla donna scomparsa molti anni prima, dando avvio a un’indagine che attraversa passato e presente fino a collegare la sparizione a un recente omicidio di una bambina.

Una trama che fonde investigazione, elementi paranormali e atmosfere siciliane, e che ha conquistato l’attenzione del pubblico anche durante la serata milanese.

Il tour di presentazioni della scrittrice proseguirà nei prossimi mesi, accompagnando i lettori verso nuove tappe e nuovi misteri firmati Angel Messina.

© Riproduzione riservata