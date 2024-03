Vaccino obbligatorio per i sanitari, il Cga Sicilia solleva la questione davanti alla Consulta

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato davanti alla Consulta la questione di legittimita’ costituzionale sull’obbligo di vaccinazione anti covid-19.Il Cga ha valutato l’appello proposto da un tirocinante iscritto al terzo anno del corso di Laurea infermieristica, non ammesso al corso formativo in strutture sanitarie perche’ non ha fatto il vaccino, contro l’Universita’ di Palermo per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar.

Il Cga prende in esame la vicenda della sospensione dalle attivita’ lavorative dei sanitari che non si vaccinano, ma la questione sollevata riguarda l’obbligo per tutti. Il Consiglio dichiara “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positivita’/negativita’ al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimita’ di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che e’ obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili””.

E anche dell’art.1 della l. 217/2019, nella parte in cui “non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione”. Il Cga ha deciso dopo aver esaminato la corposa documentazione, prodotta dal collegio composto dal segretario generale del ministero della Salute, dal presidente del Consiglio superiore della Sanita’ operante presso il ministero della salute e dal direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria, chiesta lo scorso gennaio per la “verifica della non manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’obbligo vaccinale”.

Nell’udienza camerale del 16 marzo sono stati chiesti chiarimenti all’organo incaricato dell’istruttoria e sono intervenuti Giovanni Leonardi, segretario generale del ministero della Salute, e Franco Locatelli, presidente del consiglio superiore di Sanita’. L’ordinanza e’ stata decisa in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati Rosanna De Nictolis, presidente, Maria Stella Boscarino, estensore, e Marco Buricelli, Giovanni Ardizzone, Antonino Caleca, consiglieri.

