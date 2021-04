Vaccino: 16,2 milioni le dosi somministrate in Italia. 4,7 milioni gli immunizzati - Ragusa Oggi

Vaccino: 16,2 milioni le dosi somministrate in Italia. 4,7 milioni gli immunizzati

Sono 16.271.272 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’82,6 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 19.700.240 (13.422.240 Pfizer/BioNTech, 1.727.200 di Moderna e 4.550.800 di AstraZeneca), mentre ammonta a 4.773.616 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino.

Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 6:10 di oggi. La somministrazione ha riguardato 9.409.483 donne e 6.861.789 uomini.

Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 3.151.041 operatori sanitari e sociosanitari, 1.947.175 soggetti fragili e caregiver, 864.903 unita’ di personale non sanitario, 629.305 ospiti di strutture residenziali, 5.443.507 over 80, 2.011.017 della fascia 70-79, 464.987 della fascia 60-69, 1.141.448 personale scolastico, 307.686 comparto Difesa e Sicurezza, 310.203 altre categorie.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini percentuali, il Veneto con 1.605.200 dosi (il 86,2 per cento), le Marche con 453.425 dosi (il 85,9 per cento) e la Puglia con 1.059.650 dosi (il 85,8 per cento). La Lombardia e’ la Regione che finora ha somministrato piu’ vaccini (2.593.998 dosi), seguita da Lazio (1.599.703 dosi) e Campania (1.395.251 dosi).