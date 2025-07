Vaccini, cyberbullismo e ascolto: la spiaggia si trasforma in presidio di salute

Non solo sport e spettacolo nella Tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, in programma dall’1 al 3 agosto a Marina di Modica. L’evento, che porterà sulla costa iblea i migliori talenti nazionali della disciplina, si arricchisce di un’importante iniziativa firmata ASP Ragusa, che ha scelto di essere presente con un presidio dedicato alla prevenzione e promozione della salute in età adolescenziale.

Un’azione concreta, pensata per trasformare uno degli appuntamenti estivi più attesi in un’occasione di ascolto, sensibilizzazione e informazione, in particolare per le nuove generazioni e le loro famiglie. Protagonisti di questo spazio saranno l’Ambulatorio Antibullismo e il Dipartimento di Prevenzione, impegnati in attività complementari, ma con un obiettivo comune: proteggere e guidare i ragazzi in una fase cruciale della loro crescita.

Tra i progetti di punta, torna in prima linea “Adolescenti Navigati”, ideato dal pedagogista Giuseppe Raffa, che porterà a Marina di Modica e anche al Kamarina Beach Sport di Scoglitti una nuova indagine sulle abitudini digitali degli adolescenti. Attraverso interviste e momenti di confronto, il team esplorerà il delicato equilibrio tra iperconnessione e isolamento sociale, affrontando fenomeni come cyberbullismo, adescamento online e challenge estreme. I dati parlano chiaro: tra i 12 e i 18 anni, si trascorrono online in media 6-8 ore al giorno, che in estate possono diventare anche 12.

Accanto al progetto educativo, l’ASP Ragusa proporrà anche un’ampia attività informativa in ambito sanitario. Il Dipartimento di Prevenzione sarà presente con materiali e operatori specializzati per promuovere la conoscenza e l’adesione alle vaccinazioni contro HPV e meningite, cruciali nella fascia adolescenziale. Inoltre, il Centro Gestione Screening offrirà un servizio di orientamento e informazione sui principali screening oncologici gratuiti già disponibili sul territorio.

