Vaccinati i dipendenti degli enti locali iblei. Iniziativa direttamente in Prefettura

Mattinata dedicata alla prevenzione negli uffici della Prefettura di Ragusa, dove una squadra sanitaria ha somministrato il vaccino antinfluenzale ai dipendenti degli enti locali. L’iniziativa, promossa in sinergia con l’Azienda Sanitaria Provinciale e sostenuta dal prefetto Giuseppe Ranieri, ha permesso a circa trenta lavoratori di ricevere la vaccinazione direttamente sul luogo di lavoro, a margine di un corso di formazione.

L’attività è stata organizzata e coordinata dalla dottoressa Sonia Cilia, direttore dell’U.O.C. Epidemiologia e Profilassi, con la collaborazione di un medico e due infermieri. Tra i partecipanti anche il direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago, che insieme al direttore sanitario, Sara Lanza, ha ricordato l’importanza di portare la prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, facilitando l’adesione alla campagna antinfluenzale e tutelando la salute della collettività.

La vaccinazione è raccomandata in particolare per anziani, soggetti fragili, donne in gravidanza, bambini dai sei mesi in su, operatori sanitari, forze dell’ordine, personale scolastico e caregiver. Le somministrazioni sono disponibili presso medici di famiglia, farmacie aderenti e centri vaccinali aziendali.

Il 15 novembre, in occasione dell’Influday, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione, dalle 9 alle 13, nella Sala Avis di Ragusa.



