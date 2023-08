Vacanze agli “sgoccioli” per la Volley Modica. Il preparatore atletico Emanuele Cappello già a lavoro

L’Avimecc Volley Modica si prepara per il prossimo campionato di serie A3 di pallavolo. L’entusiasmo e la determinazione di vecchi e nuovi giocatori sono un segno positivo per una stagione che si prospetta impegnativa e faticosa.

Il ruolo cruciale del preparatore atletico, Emanuele Cappello, nell’avviare i motori degli atleti e portarli gradualmente alla forma fisica ottimale non può essere sottovalutato. È una sfida per l’intero staff tecnico garantire che i giocatori inizino il campionato con una buona preparazione fisica e mentale, in modo da affrontare le sfide che li aspettano.

Il preparatore atletico ha preso contatto con ciascun giocatore durante la pausa estiva per capire le loro condizioni fisiche e preparare un programma personalizzato di allenamenti. L’attenzione alla prevenzione e l’assistenza di un nutrizionista per seguire l’alimentazione dei giocatori mostrano l’impegno per creare una squadra omogenea e ben preparata.

Le prime settimane di allenamento, focalizzate su aerobica, lavoro in piscina e sulla sabbia, oltre a sessioni di forza in sala attrezzi, aiuteranno gli atleti a smaltire le “tossine” estive e ad acquisire la resistenza necessaria per affrontare un campionato impegnativo come quello di serie A3.