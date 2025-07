Uomo in mare, scattano i soccorsi: ma è una esercitazione

Se il rischio zero non esiste, è nostro dovere fare tutto il possibile per ridurre al minimo ogni pericolo. Con questo spirito si è svolta stamani una simulazione di salvataggio in mare, realizzata dal personale della Protezione Civile presso una delle spiagge più frequentate, ovvero Marina di Ragusa.

L’attività, parte di un piano di addestramento periodico, ha avuto anche un forte valore educativo: bagnanti e cittadini hanno potuto osservare da vicino le manovre di soccorso, acquisendo consapevolezza delle dinamiche operative e dell’importanza di comportamenti responsabili in acqua.

Durante l’esercitazione sono stati simulati interventi di salvataggio e soccorso con l’uso di attrezzature specifiche, coordinati in tempo reale dal personale di protezione civile. Un gesto che dimostra quanto la formazione e la prontezza operativa siano fondamentali per affrontare situazioni di emergenza e salvare vite. Marta e Andrea, due giovani operatori, hanno deciso di dedicare parte del loro diciottesimo compleanno al servizio della comunità. Il loro gesto è il simbolo di una cittadinanza attiva e generosa, che guarda al futuro con responsabilità e coraggio.

La giornata si è conclusa con un applauso collettivo in spiaggia, rivolto a chi ogni giorno, silenziosamente, lavora per la sicurezza di tutti.

Simulazione anche a Sampieri

Anche a Sampieri, oggi pomeriggio, grazie all’ospitalità dello chalet Pata Pata, sono stati simulati tre annegamenti, scongiurati in un caso da due bagnini su pattino, nell’altro da due bagnini a nuoto.

Hanno partecipato alla manifestazione voluta dal sindaco di Scicli Mario Marino e dall’assessore alla protezione civile Enzo Giannone, l’Arma dei Carabinieri, la Capitaneria di Porto di Pozzallo, i Vigili del Fuoco di Ragusa, l’Associazione nazionale Marinai d’Italia di Donnalucata, l’associazione Plastic free di Scicli, il Gruppo volontari della protezione civile di Scicli, la Federazione Italiana Nuoto sezione salvamento, i rappresentanti locali del WWF, il Papa Pata Sampieri.

