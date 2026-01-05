Un’opera che parla a tutti: Ragusa inaugura “Il percorso della vita”

Ragusa ha celebrato l’inaugurazione dell’opera “Il percorso della vita”, realizzata dall’artista Salvatore Massari. I Giardini Iblei, cornice suggestiva e carica di significati, si sono trasformati per l’occasione in un autentico teatro a cielo aperto, accogliendo cittadini, appassionati d’arte e rappresentanti delle istituzioni in un clima di profonda partecipazione e condivisione.

“Il percorso della vita” non si limita a essere una scultura, ma si propone come una narrazione tridimensionale del cammino umano. L’opera accompagna idealmente l’osservatore attraverso le fasi dell’esistenza: dalle prime rampe, che evocano l’infanzia e l’adolescenza, cariche di possibilità ma bisognose di sostegno, fino all’età adulta, rappresentata da gradini più ripidi, simbolo di scelte difficili, ostacoli e responsabilità. È qui che l’artista invita a riflettere sulla fragilità delle scorciatoie, spesso ingannevoli, e sulla necessità di affrontare il proprio cammino con determinazione e consapevolezza.

Il racconto scultoreo culmina nella vetta, dove la vecchiaia si affaccia sull’ignoto. Un tunnel oscuro rappresenta il mistero della fine, ma proprio nel punto in cui il buio sembra prevalere, un’apertura luminosa restituisce il senso della speranza. È un messaggio potente e universale, che parla di resilienza, fiducia e capacità di guardare oltre, anche quando il percorso appare incerto.

Durante la cerimonia inaugurale, il sindaco Peppe Cassì e il curatore Amedeo Fusco hanno guidato i presenti in una riflessione condivisa sul valore simbolico e culturale dell’opera. Fusco ha evidenziato come Massari sia riuscito a condensare nella materia il viaggio dell’essere umano, fatto di cadute, ripartenze e momenti di pausa, sottolineando il ruolo della speranza come filo conduttore capace di illuminare il futuro.

All’evento hanno preso parte anche il vicesindaco Gianni Giuffrida e il consigliere comunale Giovanni Sortino, il cui contributo è stato determinante per la realizzazione dell’opera. La presenza delle istituzioni ha rafforzato il significato di un gesto che va oltre l’installazione artistica, configurandosi come un atto di responsabilità culturale e di amore per la città.

“Il percorso della vita” si inserisce così nel panorama artistico di Ragusa come un nuovo punto di riferimento, un invito permanente alla riflessione sull’identità, sul valore del tempo e sulla forza dell’arte come strumento di crescita collettiva. In un’epoca dominata dalla fretta, l’opera di Salvatore Massari rappresenta una pausa necessaria, un luogo in cui fermarsi a pensare e a ritrovare il senso profondo del cammino umano.

Destinata a rimanere nel cuore dei Giardini Iblei, la scultura diventa testimonianza concreta di come l’arte possa parlare alla comunità, unendo generazioni diverse attorno ai valori di bellezza, memoria e speranza. Un segno destinato a illuminare, nel tempo, il cammino di chiunque vorrà soffermarsi a contemplarlo.

