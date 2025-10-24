UNICA rivoluziona la spesa a Scicli: risparmio vero, ogni giorno

L’apertura, a Scicli, del nuovo supermercato UNICA, il primo in Sicilia basato sull’Everyday Low Price, è stata salutata molto positivamente dai cittadini. Sin dai primi giorni successivi all’inaugurazione, infatti, il supermercato è stato popolato da numerosi consumatori, molto interessati alla innovativa filosofia di consumo promossa dal brand ragusano. I locali del punto vendita di UNICA, i suoi spazi, i reparti ben organizzati, molto assortiti e firmati dai colori del marchio, sono stati riempiti dagli sguardi curiosi e dai carrelli di chi ha voluto immediatamente provare a misurare concretamente il proprio risparmio.

Un’esperienza possibile grazie alla trasparenza di un modello commerciale, l’Everyday Low Price, che propone prezzi bassi su tutti i prodotti, ogni giorno dell’anno. Un’idea di consumo che mira a eliminare la logica illusoria e costosa delle offerte a tempo, il cosiddetto volantino, che non convengono né ai supermercati né ai consumatori finali. Con le promozioni e i volantini, infatti, il basso costo temporaneo di alcuni prodotti non consente di risparmiare sull’intera spesa, ma solo sulla merce in offerta, che peraltro viene spesso acquistata in quantità maggiori rispetto al reale bisogno.

Con l’Everyday Low Price, invece, grazie ai prezzi bassi, tutto l’anno, su tutti i prodotti delle aziende più importanti disponibili nel punto vendita, si garantisce un risparmio importante sull’intera spesa e si elimina la logica delle scorte e dell’accumulo. Grazie alla filosofia sposata da UNICA, inoltre, fare la spesa diventa meno stressante: non richiede, infatti, spostamenti continui in macchina tra un supermercato e l’altro per inseguire la promozione migliore.

Tutto ciò determina un minor dispendio di tempo, zero sprechi, nessun volantino e nessuna pubblicità cartacea nelle cassette della posta e, quindi, un minore impatto ambientale e una maggiore sostenibilità. In poche parole, si spende meno e si vive meglio.

Per UNICA, l’obiettivo è quello di ridare sostanza e centralità al negozio di prossimità e, per raggiungerlo, vengono indicati cinque elementi “i cinque pilastri”, come vengono definiti sul sito del supermercato, che guidano il brand.

Al primo posto, ci sono le persone, vale a dire il rapporto di fiducia con i clienti, che sono al centro del progetto, e dunque la trasparenza. Il secondo pilastro, quasi come conseguenza naturale, è la qualità, ossia l’offerta dei prodotti, scelti con cura tra i migliori che il mercato propone. Il terzo pilastro è rappresentato dai prezzi, che sono più bassi rispetto al prezzo di mercato e lo sono sempre, in qualsiasi giorno ci si rechi al supermercato. Il quarto pilastro è la sostenibilità, che si traduce in minori sprechi e minori spostamenti, generando un impatto ridotto sull’ambiente. L’ultimo (ma non per questo il meno importante) dei pilastri è costituito dal tempo, una risorsa molto preziosa nella nostra epoca segnata dalla frenesia: un negozio di prossimità nel quale fare tutta la spesa consente, infatti, di risparmiare il proprio tempo.

Insomma, Scicli è la prima città in Sicilia a sperimentare questa esperienza innovativa di acquisto. Una grande opportunità che i cittadini e le cittadine del comune ibleo possono cogliere e che, di fatto, sembrano aver già compreso. Con UNICA, dunque, il risparmio non appare più come una promessa a tempo, ma come una realtà concreta. Da vivere tutti i giorni.

UNICA vi aspetta a Scicli, in via Noce 6, dal lunedì al sabato, nei seguenti orari di apertura: 8.00-13.30 e dalle 16.30 alle 20.00. Info su https://unicasupermercati.it

