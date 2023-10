Unica, la piattaforma nazionale on line dedicata agli studenti ed alle famiglie. Avviata anche all’Istituto superiore “Cataudella” di Scicli

Non sono più soli studenti e famiglie nel delicato mondo della scuola. Il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella”, Enzo Giannone, ha presentato l’innovativa piattaforma on line in questi giorni sul sito della scuola facendo sì che questo nuovo strumento di informazione e conoscenza possa essere di grande utilità per studenti e famiglie. Questo nuovo strumento, voluto dal MIUR, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, è attivo dallo scorso 11 ottobre ed è disponibile per oltre 10 mila scuole statali e paritarie, interessando più di 6,5 milioni di studenti, circa 8 milioni di genitori, delegati, tutori o responsabili genitoriali, e più di 1 milione di persone che lavorano ogni giorno nella scuola. Il Ministro Giuseppe Valditara l’aveva annunciata a Forlì durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico.

Unica è organizzata in tre sezioni.

C’è la sezione “Orientamento”, con informazioni e strumenti utili per scegliere il percorso formativo e contattare il tutor e il docente orientatore. C’è la sezione “Vivere la scuola”, per cogliere tutte le opportunità del panorama scolastico. C’è la sezione “Strumenti” per semplificare la vita delle famiglie con servizi innovativi. Proprio il Ministro Valditara l’ha definita un “importante strumento che risponde a bisogni concreti di famiglie e studenti, una tappa fondamentale nell’offrire un’istruzione più accessibile, efficiente e orientata al futuro. Un uso efficace delle nuove tecnologie per semplificare la vita di tanti cittadini”

Un nuovo servizio per gli studenti e per le famiglie.





Con Unica vengono agevolate le comunicazioni fra scuola e famiglie. Importante questo particolare che fino ad oggi era legato al rapporto fisico dirigenti, docenti, studenti e famiglie. Per la prima volta ci sarà un solo punto di accesso ai servizi digitali dedicati alle famiglie e agli studenti e per agevolare le comunicazioni scuola – famiglia. Particolare attenzione è data al tema dell’orientamento: grazie a nuovi strumenti, con il docente tutor, che consentiranno a ciascun studente di individuare e valorizzare i propri talenti e che, con il docente orientatore, daranno un concreto supporto nell’individuazione del percorso più indicato per il futuro dei ragazzi, universitario o professionale.