Un’arma “giocattolo” e un pallino nel braccio. Uomo finisce in ospedale a Ragusa

Solo un episodio curioso dietro al quale non c’è alcun estremo di procedibilità. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, due persone di origine tunisina stavano armeggiando con un fucile a molla, di libera vendita, e a pallini. Poco più di un’arma giocattolo; l’avevano appena acquistata e stavano cercando di capire come potesse funzionare, quando il fucile ha sparato colpendo uno dei due ad un braccio. Un pallino.

È accaduto a Santa Croce Camerina. La persona che aveva in mano il fucile da cui è partito il colpo ha subito accompagnato in macchina l’amico, all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. L’uomo è stato medicato subito, e dopo qualche ora è stato dimesso con l’invito a presentarsi il giorno successivo per controllare la medicazione stessa. Nessuna querela, nessuna grave ferita, nessun estremo, al momento, per qualunque tipo di procedibilità. Solo un caso curioso che suggerisce maggiore attenzione a quando si maneggiano armi, anche se di libera vendita

