Una vita per lo sport: è morto Angelo Chessari di “Chessari sport”, maestro di lealtà

E’ morto Angelo Chessari, ex vicepresidente di ConfCommercio Ragusa e uno dei commercianti storici di articoli sportivi con Chessari Sport. E’ stato uno dei più noti maestri di tennis della città: sotto la sua ala protettiva si sono formati tantissimi giovani divenuti anche sportivi agonistici nella racchetta.

UNA VITA PER LO SPORT

Ha avuto un ruolo attivo da rappresentante di Confcommercio, con l’obiettivo di cercare di porre l’attenzionee sulle problematiche del commercio in città. Negli anni aveva trasferito da via Mario Leggio in via Roma il negozio “Chessari sport” anche per dare il buon esempio nel valorizzare via Roma. Molti suoi ex allievi lo ricordano oggi con grande affetto, un maestro di vita che ha saputo insegnare la lealtà dentro e fuori dal campo di gioco.

