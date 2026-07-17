Una vita da salvare: volo d’urgenza da Catania a Roma per una bimba di tre mesi

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Una corsa contro il tempo per salvare una vita. Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di appena tre mesi, in imminente pericolo di vita, trasferita da Catania a Roma grazie a un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare.

La piccola paziente è stata trasportata dal Policlinico “G. Rodolico-San Marco” di Catania al Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma, dove potrà ricevere le cure specialistiche necessarie.

La macchina dei soccorsi si è attivata in poche ore

L’intervento è stato disposto su richiesta della Prefettura di Catania, che ha immediatamente interessato la Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano.

Da lì è stata attivata la procedura d’urgenza coinvolgendo il 31° Stormo di Ciampino, reparto dell’Aeronautica Militare che garantisce la prontezza operativa per missioni sanitarie di questo tipo.

L’obiettivo era consentire il trasferimento della neonata nel più breve tempo possibile, riducendo al minimo i tempi di percorrenza e assicurando assistenza sanitaria continua durante il volo.

La bambina accompagnata dai genitori e assistita da un’équipe medica

Durante il trasferimento la piccola è stata seguita costantemente da un’équipe sanitaria composta da un medico e un infermiere.

Accanto a lei hanno viaggiato anche i genitori, che hanno potuto accompagnarla fino all’arrivo nella capitale, dove ad attenderla c’era il personale del Policlinico Gemelli.

Il volo è stato autorizzato, come previsto dalla normativa, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato destinati a missioni istituzionali e di emergenza.

L’Aeronautica Militare al servizio della vita

Il trasporto sanitario urgente rappresenta una delle missioni istituzionali più delicate svolte dall’Aeronautica Militare.

Ogni giorno, 24 ore su 24 e per tutto l’anno, uomini e mezzi sono pronti a intervenire per garantire il trasferimento di pazienti in imminente pericolo di vita, organi destinati ai trapianti, équipe mediche e materiale sanitario.

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