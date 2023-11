Una strada pericolosa quella di Fiumelato di collegamento fra Scicli e Modica. Gli abitanti chiedono l’installazione di dossi artificiali

Alte velocità in pieno giorno ed in piena notte. E’ una strada, quella di contrada “Fiumelato” di collegamento fra le due città iblee di Scicli e Modica, che invita a correre seppure sia un “budello” di asfalto poco sicuro fra muri cadenti e curve insidiose. Invita a…correre non perchè essa sia un’arteria larga e diritta ma perchè quelle curve che si trovano a distanza di qualche centinaio di metri l’una dall’altra fanno scattare l’ebrezza del brivido. Ci provano motociclisti, ci provano automobilisti. Di giorno e di notte. Ora gli abitanti chiedono che si intervenga. L’appello, in particolare, arriva dopo l’incidente di poco meno di un mese quando ha perso la vita, nello scontro fra un ciclomotore ed un’automobile, un giovene tunisino di 18 anni che era a bordo del suo motorino assieme ad un suo coetaneo connazionale.

Questo è stato l’ultimo degli incidenti.

In questa parte della strada, negli anni, si sono registrati altri incidenti : in alcuni casi mortali ed in altri con feriti. Il dubbio nasce. Ma in questa arteria si pigia troppo sull’acceleratore o la distrazione fa perdere il controllo? Nella parte più abitata questo tratto di arteria è di competenza comunale, poi a seguire si và verso Modica percorrendo una strada tortuosa, stretta nella carreggiata e poco illuminata. Proprio così l’illuminazione è un “optional” cui nessuno fa attenzione. Dovrebbe farlo il Comune e dovrebbe fare lo stesso il Libero Consorzio comunale di Ragusa. In questa arteria, bene che vada, si interviene nei casi di smottamento dei muri di delimitazione in occasione di pesanti piogge.

Gli abitanti della zona chiedono l’installazione di dossi artificiali.

Installare i dissuasori di velocità comporterebbe dare agli automobilisti ed agli abitanti maggiore sicurezza. La parte comunale della strada “Fiumelato” ha un’alta incidenza di abitazioni e, quindi, ha tutte le caratteristiche per reclamare l’installazione dei rialzi stradali al fine di fare decelerare i veicoli ed evitare che gli automezzi, siano essi vetture o motocicli, percorrano questa strada a velocità sostenute con il rischio di incappare in incidenti.