Una ragusana a “L’eredità” su Rai Uno

Si chiama Marianna Occhipinti la giovane ragusana protagonista del celebre quiz show di Rai Uno “L’Eredità” condotto da Marco Liorni.

Dopo aver debuttato lunedì sera e conquistato il Triello, ieri ha raggiunto la “Ghigliottina”, la prova finale che tiene incollati milioni di telespettatori.

Durante la sfida conclusiva, il conduttore le ha sottoposto cinque coppie di parole, mettendola di fronte a scelte cruciali per individuare la parola misteriosa. Marianna ha dimostrato intuito e determinazione, sfiorando la vittoria, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Ma la sua avventura non finisce qui: già oggi avrà l’occasione di inseguire il motepremi e tentare ancora una volta la fortuna.

