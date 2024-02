Una pista ciclabile lungo la riviera Kamarina a Scoglitti. Cinquecentomila euro dal Pnrr

Ben 500 mila euro provenienti dal PNRR per la realizzazione della pista ciclabile a Scoglitti lungo la riviera amarina. Le risorse sono già state assegnate e il progetto rientra nella misura M5 C2 I.2.1 “Rigenerazione urbana”. Ad annunciarlo, l’assessore ai lavori pubblici del comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro.

La nuova pista ciclabile collegherà la via Amalfi, angolo via Capri, fino alla foce del fiume Ippari lungo l’intera zona del lungomare di Scoglitti.

IL PROGETTO

Il progetto non si limita alla costruzione della pista ciclabile, ma prevede anche la rivalutazione dell’intera area urbana. Sarà realizzata una ciclostazione, denominata bike parking, per il parcheggio delle biciclette, oltre ad arredi urbani, aree ludiche per bambini e piazzole di sosta. Sarà anche costruita una terrazza panoramica con travi di legno lamellare per ammirare il mare, insieme a una fontana chiamata Water walking posta in un nuovo spazio urbano antistante alla ciclovia.

