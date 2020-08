Una cravatta tagliata a metà destinata all'On. Claudio Fava. La solidarietà da molti schieramenti politici - Ragusa Oggi

Una cravatta tagliata a metà destinata all’On. Claudio Fava. La solidarietà da molti schieramenti politici

Solidarieta’ da molti schieramenti politici e’ arrivata al deputato dell’Ars Claudio Fava che ieri ha trovato, nel suo ufficio a Palazzo dei Normanni, una cravatta tagliata a meta’. Episodio su cui indagano gli inquirenti. “Esprimo a nome di tutto il gruppo parlamentare Popolari e Autonomisti Idea Sicilia, la piena e convinta solidarieta’ a Fava, presidente della Commissione Antimafia, per l’ignobile gesto subito all’interno del suo ufficio. Non saranno certo questi atti vili, come il taglio di una cravatta, a frenare l’importante attivita’ svolta dalla Commissione”, dice.Carmelo Pullara, presidente del gruppo parlamentare Popolari e Autonomisti Idea Sicilia. Solidarieta’ anche da Diventera’ Bellissima e dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. “Apprendiamo dalla stampa di questo accadimento – spiegano i deputati – che certamente non fermera’ l’attivita’ del presidente dell’antimafia siciliana. A Fava giunga il nostro abbraccio”