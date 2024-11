Una corsa con bus Sais dedicata ai giovani che praticano sport. Istituita a Scicli

Fra una “corsa” che faceva registrare il vuoto nei bus e l’esigenza di fornire un nuovo servizio ai tanti giovani che praticano sport a Scicli e che vivono nelle borgate e nelle zone rurali è stata scelta la seconda. La più utile, almeno nei propositi ed in una prima lettura. Si parte l’11 novembre con partenza da piazza Italia alle 18:15 e capolinea alle 19:40 sempre nello stesso stallo di sosta in pieno centro cittadino. E’ una novità per le centinaia di giovani che “affollano” gli impianti sportivi della città e soprattutto del villaggio Jungi dove si svolge attività formativa amatoriale ed attività agonistica.

Di fatto viene soppressa una corsa mattutina suburbana delle 11:00.

“Poco utile all’utenza tant’è che è stato deciso di istituirne una nuova di pomeriggio – spiega il sindaco Mario Marino – prosegue l’affinamento del servizio di trasporto pubblico tra l’amministrazione Marino e la Sais Autolinee. Dopo i primi mesi di sperimentazione ci si avvicina sempre di più a un orario delle corse che sia realmente confacente alle esigenze dell’utenza. Così è stato sperimentato sul campo che la corsa suburbana delle ore 11:00 era quasi priva di passeggeri, mentre tanti giovani sportivi che vivono nelle borgate hanno esigenza, durante il pomeriggio, di rientrare a casa dopo aver fatto pratica ginnica negli impianti sportivi di Jungi. Per tale ragione, la Sais Autolinee ha accolto la nostra richiesta disponendo, a partire dall’11 novembre, di avviare una nuova corsa pomeridiana”. Corsa che viene istituita nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, con partenza alle 18:15 da piazza Italia e con le seguenti fermate: 18:20 largo Gramsci, 18:25 villaggio Jungi, 18:45 Cava d’Aliga, 18.50 Sampieri, 18:55 Cava d’Aliga, 19:00 Bruca, 19:05 Arizza, 19:15 Donnalucata, 19:30 Jungi, 19:35 largo Gramsci, 19:40 piazza Italia, capolinea.

