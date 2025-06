Un vivavio distrutto a Randello e 12 ettari di macchia mediterranea nella valle dell’Ippari: pomeriggio di fuoco nel Ragusano

Il fuoco ha segnato il pomeriggio di ieri in provincia di Ragusa. Vigili del fuoco, Forestale, guardie ambientali provinciali sono stati impegnati su più fronti. Il primo incendio si è sviluppato nella valle dell’Ippari, non troppo lontano dall’ospedale Guzzardi: secondo le stime aggiornate, gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo sarebbero stati 12. L’incendio ha reso necessario anche l’intervento di un canadair e di due elicotteri.

L’incendio di un vivaio a Randello

Ma un altro incendio si è sviluppato durante il pomeriggio di ieri: i vigili del fuoco sono intervenuti in territorio di Randello. Le fiamme hanno interessato un vivaio di piante ornamentali, l’esotica, andato completamente distrutto. L’incendio ha poi coinvolto anche un’azienda vicina che produce ortaggi.

La nube nera è stata visibile per chilometri anche perchè ad andare a fuoco sono state soprattutto plastiche e polistirolo, oltre alle piante. Non è chiara l’origine dell’incendio. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che sono state impegnate fino alle 19 circa di ieri pomeriggio.

© Riproduzione riservata