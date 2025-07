Un video e migliaia di cuori: così Modica conquista il mondo dei social. VIDEO

C’è un video che in queste ore sta emozionando il web. Non è un semplice spot, né un montaggio ben fatto. È un atto d’amore per una città che non smette mai di incantare. Modica si mostra in tutta la sua bellezza, tra vicoli assolati, panorami struggenti, suoni autentici e volti che sembrano raccontare storie. Il risultato? Migliaia di visualizzazioni, condivisioni, commenti carichi di affetto. Perché in fondo, come dice il claim che accompagna il progetto, Modica non si guarda. Modica si vive. Si ama. Si condivide.

«È un video emozionante», racconta l’assessore al Turismo Tino Antoci, «che sta facendo il giro del web grazie all’entusiasmo e all’orgoglio dei modicani. Ma non è un episodio casuale. È il primo passo di una strategia di comunicazione precisa, resa possibile da un finanziamento ottenuto tramite il GAL Terra Barocca, che continua a sostenere progetti di valorizzazione del territorio».

Il video, girato con taglio cinematografico e forte impatto emozionale, non parla soltanto ai turisti. Parla ai modicani stessi. A chi è nato tra queste pietre calde di sole, a chi ha lasciato la città e ora la rivede con occhi colmi di nostalgia, a chi ogni giorno sceglie di viverla e riscoprirla. È uno specchio in cui la comunità si riflette, si riconosce, si emoziona. E il coinvolgimento, del resto, è stato immediato: in poche ore ha raggiunto numeri da virale, cavalcando l’onda della condivisione spontanea e del senso di appartenenza.

«Abbiamo voluto che ogni modicano si riconoscesse nelle immagini, nei suoni, nelle emozioni – continua Antoci – e ci siamo riusciti. Ma adesso inizia la fase due: la diffusione mirata su social, piattaforme nazionali e internazionali, per far conoscere Modica a chi ancora non l’ha scoperta, ma è in cerca di emozioni vere e di luoghi autentici».

Una promozione intelligente e moderna, che punta sulla forza narrativa delle immagini e sull’emotività. Un viaggio nei sensi e nel cuore. E se è vero che oggi i territori non si raccontano solo con le parole, ma con le emozioni, Modica ha scelto la via giusta. Perché Modica non si spiega. Modica si ama.

