Un viaggio nella Modica nascosta: le visite guidate

Visite guidate domenica con inizio alle 9.15 e finale alle 16. Cinque i gruppi che potranno fare la ricca esperienza di conoscere la straordinaria bellezza della Cripta domenicana e della Chiesa bizantina. Le visite avranno la durata di un’ora e saranno a carico di guide esperte. Raduno nei pressi della Chiesa di San Pietro in Corso Umberto I, 126.

Il viaggio nella Modica nascosta è organizzato dall’associazione Sicilia Segreta. I partecipanti saranno accompagnati nella visita di due luoghi che abitualmente sono chiusi al pubblico e che hanno un grande fascino: la Cripta sotto l’ex Convento dei Domenicani e la Chiesa scavata nella roccia, di epoca bizantina. “Si tratta di un’occasione imperdibile per scoprire i segreti sotterranei della città di Modica – spiegano gli organizzatori – l’itinerario prevede la visita di due luoghi fondamentali per la storia della città e per conoscerla da una prospettiva completamente diversa dal normale. E’ un viaggio nel passato, verso quelle atmosfere che precedono il terremoto del 1693 dove il medioevo faceva da padrone e dove il barocco è ancora uno stile sconosciuto. Con Modica sotterranea si visitano infatti quei luoghi travolti dalle macerie del sisma e che sono rimasti nascosti per secoli fin quando sono tornati alla luce grazie al contributo di valorosi e appassionati modicani”.

