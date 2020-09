Un sabato in jazz con Francesco Cafiso ospite della Tjo Tchaikovsky Jazz Orchestra. Disponibili bus navetta per Ibla - Ragusa Oggi

RAGUSA – Ragusa Ibla è pronta ad accogliere nella sua grande bellezza tutto il fascino della musica jazz con un evento che vedrà protagonista talaltro il fuoriclasse ibleo Francesco Cafiso, ospite sul palco allestito all’ex Distretto Militare, insieme alla Tjo Tchaikovsky Jazz Orchestra. Una serata-evento promossa dal centro Commerciale Naturale Antica Ibla, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Ragusa e la collaborazione di diversi sponsor del territorio. Uno straordinario spettacolo con 18 elementi d’orchestra, una formazione unica nel suo genere, per un featuring musicale insieme al sassofonista di fama internazionale Francesco Cafiso. L’obiettivo è quello di offrire uno spettacolo musicale che possa fungere d’attrattiva per i tanti turisti che hanno deciso di trascorrere questo periodo nelle città iblee. Un vero e proprio percorso in musica tra le varie età del jazz.





Biglietti ancora disponibili in prevendita nel circuito Box Office Sicilia o tramite botteghino direttamente sul luogo del concerto dalle ore 19.00 alle 21.30 di sabato 26 settembre.

Inoltre per gli spettatori è disponibile anche un servizio di bus navetta gratuito che da Ragusa superiore accompagnerà a Ragusa Ibla (capolinea: piazza del Popolo a Ragusa e piazza G.B. Odierna a Ibla – orari 18.00/01.30) e un servizio di bus a pagamento che parte da Piazza San Giorgio fino al Distretto (Piazza dott. Solarino) dalle ore 20:00.





Info sulle pagine social del CCN Antica Ibla. Sponsor della manifestazione sono: Banca Agricola Popolare di Ragusa, Blu Nova, Gruppo Nova Quadri, ÈGreen, Bibite Polara, Damigella e di altri sostenitori privati. Per informazioni ulteriori è possibile scrivere a info@ccnanticaibla.com o contattare il numero telefonico 391 7910927