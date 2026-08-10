Ad Acate tentato furto nella notte al parco fotovoltaico

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Nuovo tentativo di furto nella notte ad Acate, dove un gruppo di malviventi ha preso di mira un parco fotovoltaico in contrada Chiappa. Il colpo, però, è sfumato grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie di un noto istituto di vigilanza di Vittoria, che hanno sorpreso i ladri mentre erano ancora all’interno dell’area.

Ladri in fuga nelle campagne

L’allarme è scattato durante la notte, quando gli ignoti si sono introdotti nel parco fotovoltaico con l’intenzione di mettere a segno un furto. Un piano che è durato poco.

Le pattuglie della vigilanza privata hanno raggiunto rapidamente la zona e, una volta sul posto, le guardie giurate hanno individuato i malviventi. Sorpresi dall’arrivo degli operatori, i ladri hanno preferito abbandonare il proposito criminoso e si sono dati alla fuga, approfittando dell’oscurità per dileguarsi nelle campagne circostanti.

Il colpo sfuma grazie al pattugliamento

Nessun furto è stato quindi portato a compimento. L’intervento degli operatori ha consentito di interrompere l’azione prima che i malviventi riuscissero a portare via beni o apparecchiature dalla struttura.

Indagini in corso per identificare i responsabili

Dopo la fuga dei malviventi sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

Gli elementi raccolti potrebbero risultare utili alle forze dell’ordine per risalire all’identità degli autori del tentato furto.

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