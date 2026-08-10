Reparto di Chirurgia dell’ospedale di Modica alle prese con un problema tutt’altro che secondario in queste giornate di caldo intenso. L’impianto di climatizzazione non sta funzionando correttamente e nelle stanze di degenza i pazienti ricoverati stanno vivendo ore di forte disagio, con temperature elevate che rendono ancora più difficile la permanenza in ospedale. La situazione […]
Ad Acate tentato furto nella notte al parco fotovoltaico
10 Ago 2026 15:56
Nuovo tentativo di furto nella notte ad Acate, dove un gruppo di malviventi ha preso di mira un parco fotovoltaico in contrada Chiappa. Il colpo, però, è sfumato grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie di un noto istituto di vigilanza di Vittoria, che hanno sorpreso i ladri mentre erano ancora all’interno dell’area.
Ladri in fuga nelle campagne
L’allarme è scattato durante la notte, quando gli ignoti si sono introdotti nel parco fotovoltaico con l’intenzione di mettere a segno un furto. Un piano che è durato poco.
Le pattuglie della vigilanza privata hanno raggiunto rapidamente la zona e, una volta sul posto, le guardie giurate hanno individuato i malviventi. Sorpresi dall’arrivo degli operatori, i ladri hanno preferito abbandonare il proposito criminoso e si sono dati alla fuga, approfittando dell’oscurità per dileguarsi nelle campagne circostanti.
Il colpo sfuma grazie al pattugliamento
Nessun furto è stato quindi portato a compimento. L’intervento degli operatori ha consentito di interrompere l’azione prima che i malviventi riuscissero a portare via beni o apparecchiature dalla struttura.
Indagini in corso per identificare i responsabili
Dopo la fuga dei malviventi sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.
Gli elementi raccolti potrebbero risultare utili alle forze dell’ordine per risalire all’identità degli autori del tentato furto.
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