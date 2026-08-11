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Strada chiusa e traffico deviato: sversamento di olio sulla Comiso-Ragusa
11 Ago 2026 12:35
Traffico interrotto sulla strada Comiso-Ragusa a causa di uno sversamento di olio sulla carreggiata. Si tratta di olio alimentare, fuoriuscito in seguito alla perdita di un carico. L’episodio sta provocando disagi alla circolazione e ha reso necessario deviare il traffico. La strada statale SS 115 “Sud Occidentale Sicula” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, tra il km 307 e il km 311, nel territorio comunale di Comiso.
Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, impegnata nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie a garantire la sicurezza degli automobilisti.
Gli automobilisti diretti tra Comiso e Ragusa sono stati quindi indirizzati verso percorsi alternativi, mentre vengono effettuati gli interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.
Il personale Anas e l’impresa incaricata sono intervenuti per gestire la viabilità, effettuare le operazioni di pulizia e ripristinare le condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.
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