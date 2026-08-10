Addio a Pietro Modica, storico parrucchiere di Modica: un pezzo di città che va via

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Modica saluta Pietro Modica, una figura conosciuta e apprezzata da intere generazioni e che per tanti anni ha rappresentato molto più di un semplice mestiere. Il suo nome è legato alla storia quotidiana della città, al lavoro artigianale, alla cordialità e a quel sorriso sincero che chi lo ha conosciuto ricorda oggi con particolare affetto.

Una vita tra forbici, capelli e storia di Modica

Pietro Modica era il “parrucchiere” per antonomasia. Tra i primi professionisti del settore in città, aveva il suo storico salone lungo corso Umberto I, in un basso di palazzo Grimaldi, proprio di fronte a quello che un tempo era il palazzo di Giustizia.

Un luogo che per anni è stato anche un piccolo osservatorio sulla vita cittadina. Nel salone passavano clienti, amici e generazioni di modicani, mentre Pietro portava avanti il suo lavoro con serietà, competenza e quella disponibilità che ne aveva fatto una presenza familiare.

Accanto a lui c’era la moglie Sara, con la quale ha condiviso non soltanto la vita familiare, ma anche l’attività professionale.

Un mestiere diventato eredità di famiglia

Quella di Pietro non era soltanto un’attività commerciale. Era un’arte, un sapere artigianale fatto di gesti, esperienza e rapporto umano, che ha saputo trasmettere ai figli.

Il figlio Angelo ha infatti seguito le orme del padre e oggi continua a fare il parrucchiere, raccogliendo idealmente il testimone di una professione che Pietro aveva contribuito a costruire nella Modica di ieri.

Un’eredità che va oltre il mestiere e che racconta il valore delle tradizioni familiari e di quelle attività artigianali che hanno accompagnato per decenni la storia dei quartieri e delle strade della città.

«Un altro pezzo di Modica che va via»

A ricordarlo sono soprattutto il carattere e il rapporto con le persone. Pietro viene descritto come un uomo cordiale, socievole e sempre sorridente. Un sorriso autentico, diventato nel tempo parte della sua identità.

«Ci sono figure che lasciano segni indelebili nella nostra città. Per qualcosa che va oltre il loro mestiere. Perché sono un’icona quotidiana», è il sentimento espresso nel ricordo della sindaca Maria Monisteri.

E proprio quel sorriso, insieme alla sua presenza discreta e familiare, è destinato a rimanere nella memoria di quanti lo hanno incontrato nel corso della sua vita.

Ai figli Angelo e Floreana arriva oggi l’abbraccio di una comunità che perde una figura profondamente legata alla propria storia quotidiana.

I funerali di Pietro Modica saranno celebrati domani mattina, alle ore 10, nella chiesa di San Luca. La cerimonia funebre sarà celebrata con rito neocatecumenale.

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