Un reddito non idoneo per le case popolari, ma neanche uno per affittare una casa: a Ragusa, un bando speciale per l’assegnazione di otto alloggi

Il Comune di Ragusa e l’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della provincia di Ragusa hanno indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di otto alloggi riqualificati. Cinque di questi appartengono al patrimonio immobiliare dello I.A.C.P., mentre tre sono proprietà del Comune di Ragusa. Gli alloggi, di varie metrature, sono stati ristrutturati grazie ai fondi del “P.O. FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 9.4.1” e sono dotati di impiantistica avanzata in linea con i criteri di sostenibilità ambientale.

Il bando

Il sindaco Peppe Cassì ha sottolineato l’importanza del bando, che mira a fornire case a famiglie con un reddito minimo di base che rientrino nelle categorie specificate nel bando. Il commissario straordinario dell’I.A.C.P., Paolo Santoro, ha evidenziato che il progetto include anche la riqualificazione dell’area circostante e la costruzione di un marciapiede sul prolungamento di via Risorgimento. Gli alloggi, efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili, rappresentano un contributo importante al fabbisogno abitativo della collettività ragusana.

Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’Inclusione, ha spiegato che il “Canone Sostenibile” è una forma di locazione per coloro che non possono permettersi una casa popolare ma che non hanno un reddito sufficiente per accedere al mercato immobiliare tradizionale. Il bando risponde alle esigenze di queste persone.

I cittadini interessati possono consultare il testo del Concorso Pubblico e la documentazione richiesta sui siti web del Comune di Ragusa e dell’I.A.C.P. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 30 settembre 2024. La documentazione può essere inviata brevi manu o tramite raccomandata A/R all’Ufficio protocollo del Comune di Ragusa, oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it.

Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica necessaria, visitare i siti:

Comune di Ragusa

Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa

