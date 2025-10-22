Un punto a tuo favore? Il vaccino antinfluenzale: gratuito per anziani e fragili

È stata presentata questa mattina, presso la sede dell’ASP di Ragusa in piazza Igea, la campagna antinfluenzale 2025-2026, dal titolo “Un punto a tuo favore”, avviata in questi giorni su tutto il territorio regionale.

L’obiettivo è chiaro: contenere la diffusione del virus influenzale, ridurre le complicanze e alleggerire la pressione sui Pronto soccorso. La campagna è attiva da ottobre 2025 a marzo 2026.

Istituzioni unite per la salute pubblica

L’incontro di presentazione, aperto dall’intervento della dottoressa Sonia Cilia, Direttore dell’Unità di Epidemiologia e Profilassi, ha visto la partecipazione delle più alte autorità civili, religiose e militari della provincia di Ragusa.

Vaccinazione: un atto di responsabilità e prevenzione

La campagna 2025-2026 raccomanda la vaccinazione per anziani, persone fragili, donne in gravidanza, bambini dai 6 mesi in su, operatori sanitari, forze dell’ordine e personale scolastico.

“La prevenzione e la consapevolezza restano le nostre armi più efficaci – ha ricordato il Direttore sanitario Sara Lanza –. Anche quest’anno l’Azienda garantirà la massima accessibilità grazie alla collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacie convenzionate”.

Co-somministrazione e vaccini disponibili

È possibile effettuare la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con altri vaccini raccomandati per gli adulti: anti-pneumococco, anti-Zoster (fuoco di Sant’Antonio), anti-Covid-19 aggiornato LP 8.1, anti-virus respiratorio sinciziale (RSV adulti), anti-difterica-tetano-pertosse (richiamo decennale).

Le somministrazioni sono già disponibili presso: ambulatori dei Medici e Pediatri di famiglia, farmacie aderenti e centri vaccinali aziendali.

Per informazioni o prenotazioni: Numero verde: 800 050510. Email: servizio.epidemiologia@asp.rg.it

