Un picnic “urbano” per ridare vita al centro storico di Ragusa

Perché non fare un picnic in pieno centro storico? Da questa domanda semplice, quasi disarmante nella sua spontaneità, nasce un’iniziativa che punta dritta al cuore di Ragusa: restituire vitalità, bellezza e partecipazione a Piazza San Giovanni, emblema di una Ragusa superiore che chiede di essere nuovamente vissuta.

La proposta è firmata dalla deputata regionale Stefania Campo e dal Movimento 5 Stelle di Ragusa, ma ha raccolto l’adesione di decine di realtà del Terzo settore, culturali ed economiche, unite da un obiettivo comune e trasversale: ripopolare il centro e riattivarne i servizi, oltre ogni steccato ideologico.

Il risultato è il “Picnic Urbano”, che si terrà domenica 18 maggio a partire dalle 10:30 in Piazza San Giovanni. Un’intera giornata dedicata alla socialità, ai bambini, alla cultura, al buon cibo, all’artigianato e alla musica. Una domenica per riappropriarsi degli spazi urbani, per ritrovare il gusto dello stare insieme nel cuore della città.

Un programma ricco e per tutte le età

Dalla body percussion per i più piccoli, al laboratorio di argilla dei clown dottori, fino al ricamo collettivo per una grande tovaglia di comunità, il “Picnic Urbano” si apre con laboratori all’aria aperta. Segue il flash mob “Picnic in centro!” e, dalle 11, una piazza che si trasforma in un piccolo villaggio di esperienze: prodotti locali a km zero, artigianato artistico, libri e arte, con l’esposizione curata da Amedeo Fusco e una selezione musicale in filodiffusione che accompagnerà i visitatori.

Alle 11:30 spazio al confronto, con il talk “Facciamo Centro”, moderato da Michele Farinaccio e aperto da Stefania Campo, che ospiterà l’intervento di esperti, amministratori e cittadini attivi, per un confronto corale sul futuro del centro storico.

Non mancheranno il pranzo a sacco, le degustazioni di eccellenze locali e il gran finale con la musica dal vivo di Fiammetta Poidomani e Saro Tribastone.

© Riproduzione riservata