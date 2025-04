Un piccolo Einstein dal liceo Fermi di Ragusa: alle Nazionali di Scienze per la terza volta

C’è un talento che brilla nel firmamento scientifico italiano e viene da Ragusa. Si chiama Giorgio Fortunato, frequenta la III Bsa del liceo scientifico “Enrico Fermi” e rappresenterà la Sicilia alle Olimpiadi nazionali delle Scienze naturali, in programma il 9 e 10 maggio ad Assisi. È l’unico studente siciliano selezionato per la categoria Triennio – Scienze della Terra, e non è nuovo a imprese del genere: per lui sarà la terza partecipazione alle nazionali in tre anni.

Un risultato straordinario, sottolineato con orgoglio dalla professoressa Giovanna Ragusa, referente storica del progetto al Fermi: «Ogni anno solo cinque o sei ragazzi in tutta la Sicilia riescono a superare la fase regionale nelle varie categorie. Giorgio è stato selezionato per ben tre volte: un traguardo che poche scuole in Italia possono vantare».

E in effetti il liceo Fermi si conferma una fucina di eccellenze. «Questa è la nostra tredicesima partecipazione alle Nazionali – spiega la docente – un risultato eccezionale, che testimonia la passione e la preparazione dei nostri studenti e docenti».

Accanto a Giorgio brillano anche altri giovani talenti della scuola: Lorenzo Di Gaetano della III Dsa e Lorenzo Ottaviano della V B si sono classificati rispettivamente al quarto e sesto posto nella graduatoria regionale del Triennio Biologia, sfiorando il pass per le finali.

Le Olimpiadi delle Scienze naturali, promosse dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali), sono molto più di una competizione: rappresentano un’occasione unica di confronto, crescita e stimolo per i ragazzi, che hanno l’opportunità di misurarsi con coetanei di tutta Italia e di scoprire la bellezza della ricerca scientifica.

Per Giorgio sarà un’altra sfida da vivere con la mente accesa e il cuore acceso. E per tutta la comunità scolastica del Fermi, un nuovo motivo di orgoglio. Nella foto lo studente con una sua insegnante.

© Riproduzione riservata