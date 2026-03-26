A Ragusa il regalo diventa una sorpresa da inserire all’interno di un uovo artigianale che sarà donato ai clienti dal Centro Commerciale Le Masserie

E se la vera sorpresa di Pasqua non fosse l’uovo, ma quello che scegli di metterci dentro? È la novità del Centro Commerciale Le Masserie di Ragusa che punta tutto sull’effetto sorpresa. C’è una cosa che, negli anni, è un po’ cambiata senza che ce ne accorgessimo: la sorpresa dell’uovo di Pasqua. Un tempo era attesa, curiosità, immaginazione. Oggi, spesso, è già scritta sulla confezione, prevedibile, quasi secondaria rispetto al cioccolato. E allora la domanda diventa inevitabile: può tornare ad essere davvero una sorpresa? La risposta è si e arriva da Ragusa attraverso un’idea semplice ma al tempo stesso potente: rimettere al centro non l’uovo, ma il gesto del regalo. Nasce così “Sorprese su Misura! Personalizza il tuo uovo di Pasqua”, una delle novità più curiose di questa Pasqua 2026. Non si sceglie un uovo già pronto. Si sceglie prima la sorpresa. Quella vera, pensata, personale. E solo dopo la si affida al cioccolato. Il meccanismo è facile. Il 3 e 4 aprile, si acquista un regalo in uno dei negozi del centro commerciale, qualcosa che abbia un significato, non solo un valore, e lo si consegna, con lo scontrino, al maestro cioccolatiere che sarà presente nei due giorni, dalle 10 alle 19, nella piazzetta principale del centro (davanti Unieuro). Da quel momento inizia una piccola trasformazione che ha il sapore della tradizione: il regalo diventerà sorpresa perché verrà inserito dentro un uovo di cioccolato artigianale, chiuso e rifinito sul momento, davanti agli occhi di chi guarda. Da un lato la manualità, il rito antico del cioccolato lavorato a mano; dall’altro qualcosa di estremamente contemporaneo, cioè il desiderio di fare un regalo che sia davvero “per qualcuno”. L’uovo di Pasqua, in fondo, è sempre stato questo: un simbolo di attesa, di scoperta, di sorpresa nascosta. Solo che, col tempo, quella sorpresa è diventata uguale per tutti. Qui, invece, torna ad essere unica. E cambia anche il momento in cui accade. Non è più solo l’apertura a stupire, ma tutto il processo: la scelta, l’attesa, la trasformazione. L’uovo viene realizzato gratuitamente per chi acquista all’interno del centro commerciale: uno per persona, fino ad esaurimento scorte. Non è solo un modo diverso di fare un regalo. È un piccolo ritorno all’origine di ciò che rende speciale la Pasqua: l’idea che dentro qualcosa di semplice, come un guscio di cioccolato, possa nascondersi un pensiero capace di sorprendere davvero.

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