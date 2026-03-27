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Stop al traffico notturno tra Ragusa e Catania: Anas avvia lavori sul cavalcavia di Chiaramonte. Ecco quando
27 Mar 2026 13:03
Chiusura straordinaria della Strada Statale 514 Ragusa–Catania per consentire la demolizione del cavalcavia al km 12,619, nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi. L’intervento, parte integrante del Lotto 1 del progetto di ammodernamento dell’itinerario, è programmato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, a partire dalle ore 16 di sabato fino alle ore 12 della domenica successiva.
Anas ha comunicato che la chiusura riguarderà l’intero tratto compreso tra il km 12 e il km 18,600. Durante le operazioni, la circolazione sarà deviata in entrambe le direzioni lungo le strade provinciali SP5, SP30 e SP7, garantendo una viabilità alternativa sicura per tutti gli utenti.
L’attività di demolizione, propedeutica alla costruzione del nuovo cavalcavia previsto dal progetto, sarà eseguita prevalentemente in orario serale e notturno, al fine di limitare i disagi al traffico. Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare i propri spostamenti per evitare inconvenienti.
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