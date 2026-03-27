Stop al traffico notturno tra Ragusa e Catania: Anas avvia lavori sul cavalcavia di Chiaramonte. Ecco quando

Chiusura straordinaria della Strada Statale 514 Ragusa–Catania per consentire la demolizione del cavalcavia al km 12,619, nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi. L’intervento, parte integrante del Lotto 1 del progetto di ammodernamento dell’itinerario, è programmato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, a partire dalle ore 16 di sabato fino alle ore 12 della domenica successiva.

Anas ha comunicato che la chiusura riguarderà l’intero tratto compreso tra il km 12 e il km 18,600. Durante le operazioni, la circolazione sarà deviata in entrambe le direzioni lungo le strade provinciali SP5, SP30 e SP7, garantendo una viabilità alternativa sicura per tutti gli utenti.

L’attività di demolizione, propedeutica alla costruzione del nuovo cavalcavia previsto dal progetto, sarà eseguita prevalentemente in orario serale e notturno, al fine di limitare i disagi al traffico. Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare i propri spostamenti per evitare inconvenienti.

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