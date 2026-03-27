Sacerdoti sposati: l’appello a Papa Leone per tornare a celebrare la Messa

Hanno dismesso l’abito talare per abbracciare la vita di ogni giorno scegliendo il matrimonio e con esso tutto quello che comporta il lasciare il ministero sacerdotale. Uno fra tutti l’esercizio dei ministeri della Chiesa cattolica. Dal Movimento Internazionale Sacerdoti Sposati, coordinato da don Giuseppe Serrone, arriva in queste ore l’appello a poter riprendere il ministero a partire dalla celebrazione delle Messe. L’appello è rivolto a Papa Leone e nasce, come spiega lo stesso estensore del testo, dalla crescente e concreta crisi delle vocazioni in ambito ecclesiastico. “La priorità non è la contestazione del celibato, ma la riammissione al ministero attivo di quei sacerdoti che, avendo ottenuto la regolare dispensa e contratto matrimonio religioso, desiderano rimettersi a servizio del Popolo di Dio – spiega in una nota il MISS, acronimo di Movimento internazionale Sacerdoti sposati per voce di don Giuseppe Serrone – non cerchiamo lo scontro con i Vescovi, ai quali chiediamo invece di farsi portavoce presso il Santo Padre di questa istanza di riconciliazione. Citiamo il modello di Raimon Panikkar, riammesso alla celebrazione pubblica dal vescovo di Vic con il tacito assenso di Roma”. Proprio don Giuseppe Serrone parla dell’intenzione di richiedere formalmente una concessione speciale a Papa Leone al fine di essere autorizzato a celebrare la Messa.

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