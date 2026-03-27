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Svolta green a Santa Croce: nuovo impianto fotovoltaico sul Mercato Ortofrutticolo
27 Mar 2026 16:06
Un nuovo passo concreto verso la transizione energetica e la sostenibilità ambientale. È stato completato l’allaccio del nuovo impianto fotovoltaico installato sulla copertura del Mercato Ortofrutticolo comunale, un sistema da 99 kWp già in esercizio che consentirà di immettere in rete circa 65 kW di energia pulita.
L’intervento rappresenta una delle azioni più significative nel percorso di svolta green avviato dall’amministrazione comunale e rientra tra le opere compensative previste nell’accordo che ha incluso anche la riqualificazione del Parco Urbano di Fonte Paradiso.
Cresce la produzione di energia rinnovabile sugli edifici comunali
Con l’attivazione del nuovo impianto salgono a tre le installazioni fotovoltaiche recentemente realizzate su immobili comunali, per una potenza complessiva di 170 kW. Considerando anche l’impianto già esistente da 42 kW, la capacità totale raggiunge oggi i 212 kW.
Un risultato importante che rafforza il percorso di efficientamento energetico dell’ente e che consente di produrre energia rinnovabile riducendo al tempo stesso consumi e costi per la collettività.
Un tassello della strategia energetica del Comune
Il nuovo impianto fotovoltaico si inserisce in un programma più ampio di interventi avviati dall’amministrazione comunale per promuovere sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.
Tra le azioni già realizzate o in fase di sviluppo rientrano l’installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche e la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Paesc, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima.
Il sindaco: “Un passo avanti nella transizione energetica”
“Si tratta di un risultato importante e concreto – dichiara il sindaco Peppe Dimartino – che conferma la volontà dell’amministrazione di investire con serietà in un modello di sviluppo più sostenibile, moderno ed efficiente”.
“Il completamento di questo nuovo impianto – prosegue il primo cittadino – rappresenta un passo in avanti nella transizione energetica del nostro Comune e testimonia un impegno preciso verso l’ambiente, il risparmio energetico e l’ottimizzazione delle risorse pubbliche”.
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