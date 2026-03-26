A Ragusa nasce la Stazione di Posta contro la povertà

Un nuovo presidio sociale dedicato al contrasto alla povertà e all’emergenza sociale sarà inaugurato lunedì 30 marzo alle 12.30 a Ragusa. Si tratta della “Stazione di Posta – Centro Servizi per il contrasto alla povertà”, situata in via Gen. Armando Diaz 27.

La struttura rappresenta un importante intervento nell’ambito delle politiche sociali del territorio ed è stata realizzata grazie ai fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della missione dedicata all’inclusione e alla coesione sociale.

Cassì: «Ragusa esempio nell’utilizzo dei fondi PNRR»

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì sottolinea il valore dell’iniziativa e il lavoro svolto dall’amministrazione nell’utilizzo delle risorse europee.

«L’iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del PNRR. È l’ennesimo esempio di come il nostro Comune abbia saputo sfruttare al meglio questa opportunità, intercettando finanziamenti in diversi ambiti e dimostrando di saper spendere le risorse ricevute senza dover restituire nemmeno un euro».

Secondo il primo cittadino, questo risultato conferma il ruolo di Ragusa tra le amministrazioni più efficienti nel Sud Italia nella gestione dei progetti finanziati dal PNRR.

Dall’ex fabbrica del ghiaccio a centro sociale

Il progetto ha permesso di recuperare un immobile comunale in passato abbandonato: l’ex fabbrica del ghiaccio.

Come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida, l’intervento rientra nella strategia di valorizzazione del patrimonio esistente.

«Abbiamo trasformato un luogo segnato dal degrado in uno spazio con una nuova funzione sociale. La ristrutturazione dell’immobile ha avuto un importo complessivo di 910 mila euro e consentirà la nascita di un centro polifunzionale destinato all’accoglienza e all’orientamento delle persone in condizioni di emergenza sociale».

Mensa, docce e dormitorio: i servizi per le persone fragili

Il nuovo centro offrirà diversi servizi destinati alle persone in difficoltà.

L’assessora alle Politiche per l’inclusione e ai Servizi sociali Elvira Adamo spiega che la struttura ospiterà attività di accoglienza e assistenza.

Il progetto prevede mensa sociale, distribuzione di generi alimentari, docce, dormitorio, spazi per l’accoglienza e colloqui di valutazione per le persone in condizioni di disagio.

Le attività saranno coordinate dal settore Servizi sociali del Comune e gestite dalla Diocesi di Ragusa attraverso la Caritas Diocesana di Ragusa, con cui è stato firmato un protocollo d’intesa.

Un punto di riferimento per l’inclusione sociale

La Stazione di Posta potrà accogliere circa 400 persone a rotazione nell’arco di un anno, offrendo non solo servizi di prima necessità ma anche percorsi di accompagnamento verso l’autonomia.

L’obiettivo è creare uno spazio stabile di ascolto e orientamento per chi vive situazioni di fragilità sociale, rafforzando la rete territoriale di supporto e favorendo percorsi di reinserimento.

© Riproduzione riservata