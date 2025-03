Un pari con l’Acicatena che vale, per lo Scicli, quasi una vittoria. Per il morale e per la classifica

La gara casalinga si è chiusa sul risultato di 3-3 dopo un primo tempo da dimenticare che si è chiuso sul 3-1 in favore dell’Acicatena. Il “colpo di reni” per i ragazzi di mister Saro Monaca è arrivato al secondo tempo con le reti messe a segno da Gabriele La China e da Simone Drago dopo che, nel primo tempo aveva segnato il capitano La China. Sprecate, dallo Scicli, più di cinque palle gol che avrebbero potuto fare uscire i cremisi vittoriosi dal campo. Il migliore in campo è stato l’ultimo “arrivo” Salvatore Iurato. Un risultato meritato che apre ad una nuova fase, nella speranza che la squadra possa riprendersi con le forze di ciascun giocatore, con l’impegno della dirigenza la quale, con grandi sforzi economici, sta tenendo unito il gruppo e soprattutto sta rispettando le attese degli atleti. Il trio, composto dal presidente Francesco Occhipinti, Saro Scollo nella qualità di direttore sportivo, e Giuseppe Incatasciato dirigente, non si sta risparmiando nel mantenere lo spogliatoio sereno e motivato a svolgere questa ultima trance di campionato nel girone D del Campionato di Promozione nella maniera migliore. Una coda di campionato che non è proibitiva per lo Scicli che con 20 punti precede il Frigintini, l’Aci E Galatea e la Città di Canicattini. La prossima gara sarà con lo Scordia e le ultime due gare saranno con l’Aci E Galatea ed il Frigintini, squadre di bassa classifica che potrebbero non impensierire i ragazzi di Saro Monaca.

